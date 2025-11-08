Aran mòstre en Chile er objectiu peth torisme sostenible

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Eth Conselh Generau, a trauès de Foment Torisme Val d’Aran, participèc en octobre en Adventure Travel World Summir (ATWS) 2025, celebrat en Chile, era principau trobada internacionau dedicada ath torisme d’aventura qu’organize era Adventure Travel Trade Association (ATTA). Era representacion aranesa prenec part en activitats de promocion e espacis de networking orientadi a refortir eth posicionament globau dera destinacion.

En aguesta edicion, Aran presentèc era sua estratègia de torisme sostenible basada ena preservacion deth patrimòni naturau e culturau, era diversificacion dera aufèrta pendent tot er an e era implicacion des agents locaus entà garantir un desvolopament equilibrat deth territòri. “Formar part d’un eveniment d’aguestes caracteristiques mos permet plaçar ara Val d’Aran en panorama internacionau deth torisme responsable”, afirmèc eth conselhèr de Torisme, Josep Canut. Er ATTA amasse a mès de 1.300 membres de tot eth mon —destins, operadors, lotjaments e mejans especializadi— comprometudi damb un torisme d’aventura responsable, sostenible e respectuós damb es comunitats locaus e er entorn rurau.