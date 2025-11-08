El centro sociocultural, a concurso en Ca l’Amigó

Montgai convertirá el edifició de Ca l’Amigó, ubicado en el conjunto histórico de Lo Carreró y declarado bien cultural de interés local (BCIL), en un espacio sociocultural. El consistorio ha sacado a licitación las obras de restauración y consolidación del edificio, que cuentan con una inversión de 210.300 euros, que serán cofinanciados con una subvención de Cultura. El proyecto contempla las obras necesarias para adecuar el edificio a los nuevos usos.

El alcalde, Jaume Gilabert, apuntó que la planta baja se destinará a usos socioculturales, con cocina y una zona de servicios que podrá acoger a visitantes. La primera y segunda plantas se habilitarán para que en un futuro puedan acoger una sala polivalente y dependencias municipales. El objetivo del consistorio es poder iniciar las obras este mismo año.

Paralelamente, el ayuntamiento también ha dado luz verde al proyecto para museizar la vila closa de Lo Carreró, que contempla la instalación de señalización en este espacio para explicar la leyenda local sobre este espacio.