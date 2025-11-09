Territorio se decide por la autovía de Lleida a Balaguer y descarta el tercer carril en la C-13

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

La Generalitat ha comenzado el estudio para convertir la C-13 en autovía entre Lleida a Balaguer. El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, lo anunció ayer en la capital de la Noguera, donde acudió para exponer el plan de acción del Ejecutivo catalán. Esto supone descartar la construcción en la actual carretera de un carril central para adelantamientos, una opción conocida como 2+1 que el Govern sopesó durante años al ser más económica que el desdoblamiento. Esta alternativa chocó con el rechazo frontal de los ayuntamientos, consells comarcals, Diputación, patronal y sindicatos, que se movilizaron para reclamar una vía rápida de dos calzadas entre la capital del Segrià y la de la Noguera.

La alcaldesa de Balaguer, Lorena González (PSC), mostró su satisfacción por el inicio de los estudios para trasformar la C-13 en autovía, ya que “era una reivindicación histórica de todos los sectores económicos y de los ayuntamientos implicados, de diferente signo político”. Actualmente sólo está desdoblado un tramo de 5 kilómetros entre Vilanova de la Barca y Térmens y por ahora no hay una fecha prevista para retomar las obras.

Balaguer encabezó en su día la oposición al carril central en la C-13. La alcaldesa afirmó entonces que no era preciso gastar dinero en más informes. Reclamó la autovía hasta Lleida prevista desde hacía más de una década y que su ciudad recibiera “el mismo trato que el resto de capitales de comarca del llano, que sí están conectadas con una vía rápida”. A mediados de julio, el nuevo plan de infraestructuras de la Generalitat dejó al margen la solución para el tramo pendiente de la autovía de Lleida a Balaguer por la C-13 al no tener una decisión tomada. Cabe recordar que la Generalitat plantea convertir en 2+1 carreteras como la C-12 en Lleida y Tarragona, mientras que el Estado plantea hacerlo en la N-230.

Durante su visita a Balaguer, Vila anunció también la ampliación de la escuela Mont-roig con dos nuevos edificios. Las familias del alumnado protestaron al inicio de este curso escolar, ya que hace 15 años que reclaman la segunda fase de las obras para sustituir los barracones. Consideran que los módulos prefabricados no permiten desarrollar las clases en condiciones adecuadas. Por su parte, la Paera en Cap señaló que pronto se dispondrá del convenio para licitar, adjudicar y comenzar las obras de las nuevas instalaciones del colegio.

El vehículo que informa de la acción de gobierno proseguirá recorriendo las capitales de comarca en los próximos meses.

Otro de los anuncios que el conseller Vila hizo fue la ampliación de la escuela Mont-roig con dos nuevos edificios. Las familias protestaron al inicio de este curso escolar ya que hace 15 años que reclaman la segunda fase de las obras para sustituir los barracones. La AFA considera que los módulos prefabricados no permiten desarrollar las clases en condiciones adecuadas. La Paera en Cap señaló que pronto se dispondrá del convenio para licitar y comenzar las nuevas instalaciones. El vehículo que informa de la acción de gobierno proseguirá recorriendo las capitales de comarca en los próximos meses.

El conseller también destacó mejoras en la movilidad y el transporte en Ponent, con la nueva estación de autobuses de Lleida ciudad y la ampliación de la de Balaguer para prestar un mejor servicio a los usuarios. Vila también se refirió a las actuaciones en el Parc Astronòmic del Montsec con la incorporación de un nuevo telescopio que permitirá observaciones diurnas y nocturnas.

En lo que respecta al departamento de Política Lingüística, el conseller se refirió a un incremento del personal del Consorci per la Normalització Lingüística y la ampliación de la oferta formativa. Según aseguró, cerca de 400 personas están aprendiendo catalán actualmente en la comarca gracias al aumento de curso disponibles. En este sentido, indicó que también se trabaja por un mayor uso del catalán en conselleria como la de Justicia con la traducción de sentencias.