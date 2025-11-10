El Paupaterres cierra su edición más “complicada” anunciando su continuidad

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El festival Paupaterres de Tàrrega puso ayer el broche final a su 27 edición con un emotivo acto en la bodega Analec de Nalec. “Más allá de clausurar oficialmente el festival, la cita sirvió también como muestra de agradecimiento a todos los voluntarios y personas implicadas en la organización, y este año se abrió al público en reconocimiento al apoyo recibido en un ejercicio especialmente complicado por los efectos del temporal”, detalló Eva Balcells, codirectora del Paupaterres. El acto contó con la actuación de la narradora oral Patrícia McGill y de la cantautora vasca Itsasgorak, y se completó con una degustación de vinos de la bodega Analec y un vermut popular. El acto, marcado por la proximidad, también sirvió para reforzar los lazos entre organización, voluntarios y público.

Tras un año difícil debido a la cancelación de la jornada principal del 12 de julio por el temporal, que provocó pérdidas relevantes, Balcells confirmó que el festival tendrá continuidad en 2026 y que ya se trabaja en la programación de la 28 edición. Cabe recordar que en septiembre se celebró un concierto solidario en Cal Trepat para ayudar a compensar parte de las pérdidas, una cita que reunió a más de 3.000 personas y contó con la actuación de Els Pets.