Inaugurado el curso de Enfermería en Tremp, con la vista puesta en el crecimiento de los estudios y el edificio que los acogerá

Publicado por acn Creado: Actualizado:

La Universidad de Lleida (UdL) ha celebrado este lunes el acto de inauguración del nuevo grado en Enfermería en Tremp, que se ha estrenado este septiembre con una veintena de estudiantes. De momento, los alumnos ocupan las dependencias del instituto de la capital del Jussà, a la espera de que se haga realidad el proyecto de construcción de un nuevo edificio docente que se situará al lado del Hospital Comarcal del Pallars. El rector de la UdL, Jaume Puy, ha destacado que hay "una alta demanda tanto por parte de estudiantes como por parte de las necesidades del país". También ha resaltado que al fin y al cabo ha supuesto el estreno de un campus en el Pirineo, teniendo en cuenta, también, que las prácticas se harán en los diferentes centros sanitarios de las comarcas de montaña.

Puy ha dicho que las futuras instalaciones al lado del hospital permitirán mejorar, organizativamente, estos estudios y que se está trabajando en el proyecto constructivo. También ha afirmado que, aparte de acercar el grado en Enfermería a Tremp, se ha aprovechado para aportar "algunos rasgos específicos del área" geográfica pirenaica y ha concluido que todo ha contribuido a "armonizar la vida en un entorno privilegiado como este".

Por su parte, el director general de Universidades, Miquel Soriano, ha valorado muy positivamente el paso adelante que supone para el territorio la implementación del grado en Enfermería en Tremp y ha expresado "que el talento no tiene código postal y que, por lo tanto, está distribuido en toda Catalunya". En este sentido, ha afirmado que hay que evitar que "personas que tengan capacidad y ganas no acaben estudiando por culpa de las distancias o el dinero". Finalmente, ha explicado que la voluntad del Govern es "salir de la burbuja" que hace que la mayoría de estudios superiores se impartan en las capitales de demarcación.

Mientras tanto, la coordinadora del Centro de Estudios Sanitarios y Sociales de la Universidad de Vic-UCC, Marina Geli, ha sido la encargada de pronunciar la lección inaugural, bajo el título 'Universidad y equilibrio territorial'. Así, ha asegurado que la descentralización de la formación en Enfermería "ha sido un acierto", teniendo en cuenta que hay muchos estudiantes que no conocen lo bastante bien las zonas de montaña, donde hay demanda de profesionales de este tipo. También ha valorado la importancia de los enfermeros para evitar un colapso en el sistema sanitario y ha apuntado que ejercer en el Pirineo los puedes aportar ofrecer una atención más personalizada a los pacientes y la posibilidad de especializarse en áreas vinculadas a las emergencias de montaña.

Por otra parte, la delegada del Govern en el Alt Pirineu y Aran y alcaldesa de Tremp, Sílvia Romero, ha afirmado que hay que formar enfermeras y enfermeros en lo que es la sanidad rural y de montaña, sobre la cual ha destacado que ofrece un servicio "de proximidad y de mucha calidad". También ha detallado que hay una voluntad de hacer crecer estos estudios en la capital del Pallars Jussà, teniendo en cuenta que hay demanda de profesionales en el territorio.