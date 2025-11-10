Muere Ignasi Cortés, alcalde de Os de Balaguer durante doce años

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Ignasi Cortés, alcalde de CiU de Os de Balaguer durante tres mandatos, de 1999 a 2011, además de conseller del Consell de la Noguera, falleció ayer a los 78 años de edad. Además de alcalde, fue presidente de la Confraria de Campaners y encargado de velar por la entidad en los años más difíciles tras su constitución a principios de la década de los 2000, según responsables de la entidad.

Fue el alma histórica de las Trobada Nacional de Campaners i Carrillonistes de Os de Balaguer y, de hecho, fue el encargado de intervenir en el Palau de la Generalitat tras conseguir que los toques manuales de las campanas fueran declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Partidos políticos como Junts expresaron sus condolencias en la red social X por la pérdida del que fue alcalde de Os durante 12 años. Compañeros suyos en la Confraria destacaron su carácter conciliador y tranquilo, que puso al servicio del ayuntamiento para conseguir lo mejor para el municipio.

La ceremonia de despedida se celebrará el martes día 11 a las 11.30 horas de la mañana en la iglesia de Os de Balaguer. Tras conocerse su deceso, las banderas del ayuntamiento de la población se izaron a media asta en su recuerdo.