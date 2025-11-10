Spasa impulsa la creación escénica

La payasa Julietta Fanê investiga sobre la explotación laboral infantil desde el humor y la sensibilidad. - LAIA PEDRÓS

La cooperativa cultural Spasa llevó a cabo la semana pasada en Tàrrega la primera residencia creativa del nuevo programa Assaig i Error, una iniciativa que recoge el testigo del antiguo Suport a la Creació de FiraTàrrega y que nace con el objetivo de impulsar proyectos de artes de calle en sus fases iniciales.

Aunque inicialmente se preveían tres plazas, Spasa incorporó finalmente una cuarta propuesta ex aequo por su singularidad artística. Las cuatro compañías convivieron durante toda la semana compartiendo procesos de creación y generando intercambio entre artistas, algo que, según el productor y socio de Spasa, Jon Arrizabalaga, “favorece la retroalimentación, el contraste de visiones y el crecimiento conjunto de los proyectos”.

En la categoría de Territorio participó Lobrut Catifa del artista Oriol Vázquez de Torrelameu, que investigó la figura del payaso de calle a través de una pieza itinerante vinculada a esculturas y mobiliario urbano.

En la categoría Emergente, Irregulars presentó Camins salvatges, una caminata performance ambientada en el entorno rural que explora la conexión entre la poesía visual, las artes de calle y las mujeres ganaderas. Su residencia se centró en el camino de Verdú.

En Internacional participó Dia Raro, compañía experimental formada por intérpretes de teatro físico, mimo y danza que trabajó con máscaras para relatar historias cotidianas cargadas de magia a través del cuerpo y la acción directa en la calle.

Finalmente, Julietta Fanê, reconocida payasa del ámbito social y seleccionada ex aequo, desarrolló un solo sin texto sobre la explotación laboral infantil, abordado desde el humor y la sensibilidad, con una clara vocación de internacionalización.

Todas las participantes estuvieron alojadas en la Escola Pia de Tàrrega durante la residencia, que combinó los procesos de investigación artística con la convivencia diaria.

Spasa nació hace cinco años para ofrecer formación intensiva en artes de calle coincidiendo con el Aquelarre y FiraTàrrega, y en estos años ha reunido a más de un centenar de alumnos de una veintena de nacionalidades y varias compañías. Ahora, ya convertida en cooperativa y con Assaig i Error, da un paso más en su propósito de acompañar a las compañías en sus creaciones.

El programa Assaig i Error incluye una residencia de una semana en Tàrrega (en la que coinciden todas las compañías para retroalimentarse) y una dotación económica de 1.200 euros. Además, la compañía Internacional disfrutará de una segunda residencia en Londres.