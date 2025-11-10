Trànsit tiene pendiente de cobro más de 1.400 multas a ‘fittipaldis’ andorranos, una de cada cuatro

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

El Servei Català de Trànsit tiene pendientes de cobro la cuarta parte de las multas por exceso de velocidad que ha impuesto a conductores andorranos por infracciones cometidas en Lleida entre enero de 2020 y octubre de 2025. Ese volumen (1.416) supera a las sanciones que se imponen en un año por ese motivo a automovilistas del país pirenaico.

Esas cifras indican que ha sido ejecutado el cobro de 4.438 sanciones asociadas a otros tantos expedientes, cuando el volumen total de las impuestas ha sido de 5.854. La diferencia entre unas y otras es de 1.416, el 24,1%.

Las infracciones por exceso de velocidad son, con un cadencia de tres de cada cuatro (76,2%, 5.854 de 7.675), las que con mayor frecuencia cometen los automovilistas de origen andorrano en la demarcación de Lleida. Rompieron la barrera del millar en 2022, tras los dos años de restricciones de la movilidad por la pandemia, aunque este año llevan camino de volver a quedarse por debajo de ese nivel, con 682 entre enero y octubre.

Trànsit declinó ofrecer datos sobre la cuantía que suponen esas sanciones pendientes de cobro, aunque todo apunta a un volumen de dinero elevado puesto que la sanción mínima es de cien euros y la máxima en vía administrativa, cuando el margen supera en 50 km/h al del tramo de carretera en el que se produce la infracción, es de 600.

El atasco en el cobro de las multas por exceso de velocidad se debe básicamente a la complejidad administrativa que supone tramitarlas en dos Estados, algo que a menudo se traduce en el impago de las sanciones.

La tramitación de las multas tiene dos momentos clave. Uno es el de la prescripción de la infracción, que se produce a los tres meses para las leves (hasta 100 € en el caso del radar) y a los seis meses para las de mayor entidad: si en esos periodos no se ha notificado la falta a su autor, el expediente se cierra. La otra es la prescripción de la sanción, que llega cuando pasan cuatro años sin que se haya pagado y sin que el sancionador haya realizado ningún trámite para conseguirlo.

El auxilio y la falta de seguro, al día

El pago de las sanciones por episodios de denegación de auxilio en la carretera por parte de los conductores andorranos en Lleida están al día. Las sanciones derivadas de los dos expedientes incoados en cada uno de los ejercicios de 2023 y 2024 por este motivo fueron liquidadas en el mismo año. Son de 500 euros, y su pago evita al conductor verse ante un proceso penal. También los de circulación sin seguro se encuentran al día.

Empresas y autónomos pagan en plazo

Las multas derivadas de infracciones cometidas por los conductores mientras desarrollan actividades de transporte de personas o de mercancías son otro de los ámbitos en los que la liquidación se produce con rapidez, normalmente en el mismo ejercicio en el que se comete la falta. Hubo dos en 2020, seis cada uno de los dos años siguientes y cinco en el pasado y lo que va de este. El pago corresponde a empresas y autónomos que viven de ello.

Atasco para identificar a infractores al volante

Los expedientes sancionadores por no haber identificado al conductor de un vehículo con el que se ha cometido una infracción en materia de seguridad vial es el apartado que presenta un mayor descuadre en términos potenciales: quince denuncias en seis años y solo una cobrada. También es elevado el escaqueo a la hora de entregar documentos relacionados con el conductor: 123 sanciones y trece pendientes de cobro tras esos casi seis años.

Un millar de conductas de riesgo al volante

Las estadísticas contabilizan más de un millar de sanciones a automovilistas andorranos por conductas que entrañaban riesgos para la integridad de ellos mismos, de sus acompañantes o de otros conductores. Así, entre enero de 2020 y octubre de 2025, Trànsit ha inciado expedientes sancionadores por 528 infracciones en la señalizacioñn de maniobras, 147 por adelantamientos peligrosos, 111 por no llevar cinturón o casco y 230 por circular bebido o drogado.