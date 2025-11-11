¿Cuándo arranca la temporada de esquí este año en el Pirineo de Lleida?

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Les estaciones de esquí del Pirineo leridano ya tienen definido el calendario de apertura para la nueva temporada de invierno 2025-2026 que se aproxima. Según han confirmado los complejos invernales, Baqueira Beret será la primera a estrenar la temporada el próximo 29 de noviembre de 2025, siempre que las condiciones meteorológicas sean favorables. Les recientes nevadas registradas durante el último fin de semana han generado un optimismo moderado entre los gestores de las estaciones, que ven cómo el inicio de temporada podría desarrollarse con normalidad.

El grueso de las estaciones leridanas tiene previsto abrir puertas durante la primera semana del mes de diciembre. Espot, Port Ainé y Boí Taüll han fijado el 4 de diciembre como fecha de inicio oficial de sus actividades invernales, según han comunicado sus responsables. Por su parte, la estación de Tavascan prevé iniciar la temporada coincidiendo con la primera semana de las vacaciones navideñas.

A diferencia del resto de estaciones leridanas, Port del Comte todavía no ha hecho pública la fecha oficial de apertura para la temporada 2025-2026.