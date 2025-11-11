Cortada la A-2 en Òdena en dirección Barcelona por un accidente
También está restringida la circulación en la AP-7 en l'Aldea, en este caso en los dos sentidos
La A-2 en Òdena (Barcelona) ha quedado cortada en sentido este hacia Barcelona por un accidente este martes sobre las 7.18 horas.
A raíz del incidente se produce 1 kilómetro de colas, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT). También está cortada la AP-7 en l'Aldea (Tarragona) en ambos sentidos por el incendio de un camión desde este martes sobre las 7.07 horas.