Cortada la A-2 en Òdena en dirección Barcelona por un accidente

Colas en un tramo leridano de la A-2 por un accidente en una imagen de archivo.Segre

La A-2 en Òdena (Barcelona) ha quedado cortada en sentido este hacia Barcelona por un accidente este martes sobre las 7.18 horas.

A raíz del incidente se produce 1 kilómetro de colas, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT). También está cortada la AP-7 en l'Aldea (Tarragona) en ambos sentidos por el incendio de un camión desde este martes sobre las 7.07 horas.

