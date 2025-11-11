La basura rompe el gobierno local de Binéfar

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La basura ha acabado por romper el equipo de gobierno municipal de Binéfar: la negativa de los ultras de Vox a apoyar una subida del 52% en el recibo de la recogida de residuos ha acabado por colmar la paciencia de sus socios de PP y PAR. La alcaldesa, Patricia Rivera, ha optado por el cese de los dos ediles de la formación ultraderechista, que desde el inicio del mandato habían formado parte del ejecutivo local.

El equipo de gobierno queda ahora en minoría, integrado por 5 concejales de PP (4) y Par (1), mientras PSOE (4), Cha (1) y Cambiar (1) siguen en la oposición. La postura de Vox en el conflicto de la basura presenta, en cualquier caso, algunos rasgos contradictorios, ya que su portavoz, Beatriz Oliván, califica de “tasazo lesivo y desproporcionado contra las familias” la subida al mismo tiempo que se atribuye como logro “haber impedido la implantación del sistema de recogida de residuos puerta a puerta, por ser ineficiente, costoso y perjudicial para los vecinos”.

Sin embargo, en este caso, una cosa ha llevado a la otra: la subida de las tasas se debe a la necesidad de disponer de recursos que le supone al ayuntamiento la decisión de descolgarse del puerta a puerta que se aplica en el resto de la Llitera y, paralelamente, poner en marcha su propio sistema de recogida de residuos. Lo primero ha llevado a un deterioro del servicio, visible en la calle, y lo segundo obliga al consistorio a adquirir maquinaria (básicamente camiones), contenedores (hay más de 600 ahora) e instalaciones (vertedero para la fracción resto y local para un punto limpio).

El aumento de la tasa de residuos llega tras otro del 30% que ya se ha aplicado este año y que, en la práctica, prácticamente la duplica en esas dos anualidades.