La UdL inaugura en Tremp el curso del grado de Enfermería

La UdL celebró ayer el acto de inauguración del nuevo grado de enfermería en Tremp, que se estrenó en septiembre con 22 estudiantes. Los alumnos ocupan las dependencias del instituto de la capital del Jussà, a la espera de un nuevo edificio docente que se ubicará al lado del Hospital Comarcal del Pallars, uno de los centros donde el alumnado hará prácticas junto con los hospitales de La Seu d'Urgell, Cerdanya y Val d'Aran, además de centros de atención primaria y servicios de emergencia.

El rector, Jaume Puy, destacó que la UdL ha diseñado un programa adaptado al entorno para garantizar la calidad formativa. “Tremp pasa a ser sede universitaria y el sistema catalán avanza en su descentralización”, afirmó, subrayando el objetivo de atraer y retener talento en el Pirineo.

La lección inaugural fue a cargo de la exconsellera de Salud, Maria Geli, quien defendió la necesidad de una “discriminación positiva frente al despoblamiento rural” y de captar profesionales para la región sanitaria del Alt Pirineu i Aran. La decana de Enfermería, Judith Roca, recordó que la unidad docente es un modelo adaptado al territorio. El director de Universidades, Miquel Soriano, calificó el campus de Tremp como “un ejemplo de reequilibrio territorial y apuesta por el futuro”.

Reequilibrio territorial en zonas rurales

�El director general de Universidades, Miquel Soriano, insistió ayer que el grado de Enfermería de Tremp ofrece oportunidades formativas a la vez que refuerza el tejido social y económico. Junto con los estudios de INEFC en La Seu, demuestra la mirada de una “universidad policéntrica con centros especializados en zonas de montaña y comarcas rurales”, dijo.