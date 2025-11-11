Municipios de Les Garrigues suman once pisos sociales

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Institut Català del Sòl (Incasòl) ha finalizado la rehabilitación y adecuación de edificios municipales de Bovera, La Granadella, Juncosa y El Soleràs, en los que se han habilitado siete pisos de alquiler social destinados temporalmente a colectivos con dificultades para acceder a una vivienda. La actuación forma parte del programa Arrealment por la equidad territorial y ha contado con una inversión de 693.230 euros. Además de estos siete pisos, los ayuntamientos, con apoyo de la Diputación, han rehabilitado cuatro más, sumando un total de once viviendas públicas.

En Bovera se ha convertido una planta del edificio municipal en la calle Nou en alojamiento y ha contado con un presupuesto de 109.555 euros. El consistorio ha rehabilitado otra vivienda. En el caso de El Soleràs, el Incasòl ha dividido la primera planta de un equipamiento municipal en dos pisos, habilitando uno y haciendo trabajos estructurales en el segundo, con una inversión de 95.148 euros. Mientras, en La Granadella, se ha reformado la planta baja de la antigua casa del maestro obteniendo dos pisos. El edificio cuenta con otra vivienda que debe rehabilitar el consistorio, mientras que el resto del inmueble se destina a albergue municipal. Las obras han costado 208.294 euros. En Juncosa se han rehabilitado las dos primeras plantas de la antigua sede del ayuntamiento para acoger tres alojamientos, con una inversión de 280.232. Además, existe un cuarto pisto ya alquilado.

El programa, impulsado por Territorio y cofinanciado por el ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, busca fijar población, promover la equidad territorial y garantizar la igualdad de oportunidades en zonas afectadas por la despoblación. Precisamente, en 2021 se inició el programa con esta prueba piloto en estos pueblos de Les Garrigues Altes. El objetivo del programa era revertir la pérdida de población y proponer acciones concretas en el ámbito de la vivienda. El programa sigue en Organyà, en el Alt Urgell.