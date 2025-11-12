SEGRE

DISPOSITIVO

Alijo de 623.940 € en el ‘top manta’ de Balaguer

Incautaron un total 1.679 artículos falsificados. - G.C./G.U.B

Incautaron un total 1.679 artículos falsificados. - G.C./G.U.B

Publicado por
Redacció

Creado:

Actualizado:

En:

La Guardia Civil y la Guardia Urbana de Balaguer, con el apoyo de los Mossos d'Esquadra, incautaron un total 1.679 artículos falsificados en la capital de la Noguera en un dispositivo desplegado el pasado fin de semana con motivo de la Festa Major, como avanzó SEGRE ayer. El precio de venta de las prendas y los artículos decomisados es de 623.940 euros. Denunciaron penalmente a cuatro personas por un delito contra la propiedad industrial y han remitido el caso al juzgado de guardia de Balaguer. Se incautaron 608 bolsas, carteras y mochilas; 232 pares de zapatillas, y 839 prendas. Cabe recordar que la Guardia Civil de Lleida ha desarticulado una importante red de top manta en la demarcación.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking