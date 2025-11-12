Alijo de 623.940 € en el ‘top manta’ de Balaguer

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Guardia Civil y la Guardia Urbana de Balaguer, con el apoyo de los Mossos d'Esquadra, incautaron un total 1.679 artículos falsificados en la capital de la Noguera en un dispositivo desplegado el pasado fin de semana con motivo de la Festa Major, como avanzó SEGRE ayer. El precio de venta de las prendas y los artículos decomisados es de 623.940 euros. Denunciaron penalmente a cuatro personas por un delito contra la propiedad industrial y han remitido el caso al juzgado de guardia de Balaguer. Se incautaron 608 bolsas, carteras y mochilas; 232 pares de zapatillas, y 839 prendas. Cabe recordar que la Guardia Civil de Lleida ha desarticulado una importante red de top manta en la demarcación.