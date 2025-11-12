Denuncian "reiterados" cortes del servicio de internet en Artesa de Lleida

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Vecinos de Artesa de Lleida denuncian que han sufrido cortes de internet en los últimos días. El lunes, el servicio falló durante la mañana y fuentes de Telefónica apuntaron que se trataba de una avería causada por un problema eléctrico que quedó resuelto después de tres horas. No obstante, los cortes de conexión se han repetido nuevamente este martes, generando indignación entre los residentes y el consistorio local.

En este sentido, el ayuntamiento de Artesa de Lleida ha manifestado públicamente su malestar y ha calificado la situación como "inadmisible", señalando que estos problemas perjudican gravemente al vecindario, los comercios y los servicios públicos del municipio. Desde el consistorio afirman haberse puesto en contacto "en reiteradas ocasiones con responsables de Telefónica" para transmitir las quejas sobre el servicio, además de haber hecho denuncias públicas en medios y redes de comunicación.

Llamamiento a la acción colectiva de los vecinos

Como medida de presión, la administración local ha hecho un llamamiento a los vecinos para que llamen a sus compañías telefónicas para presentar quejas formales, con el objetivo de "entre todos hacer más fuerza" ante los cortes en el servicio de internet.

En un comunicado oficial, el Ayuntamiento ha declarado: "Condenamos el abandono de Telefónica-Movistar ante las reiteradas averías de la conexión en internet que sufrimos desde hace días. Esta situación es del todo inadmisible y perjudica gravemente al vecindario, los comercios y los servicios públicos del municipio. Exigimos una solución inmediata y un servicio de calidad digno para toda la ciudadanía".