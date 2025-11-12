Dos pueblos de Lleida, obligados a renunciar a la construcción de un carril bici

Los ayuntamientos de Torrefarrera y Els Alamús se han visto obligados a renunciar a sendas ayudas de 150.000 y 195.000 euros para la construcción de un carril bici en el casco urbano. Son subvenciones de la Generalitat en acciones para combatir y mitigar el cambio climático cuya inversión en conjunto ascendía a cerca de 500.000 euros.

En el caso de Torrefarrera, el proyecto contemplaba la construcción de un carril bici junto al arcén de la travesía a lo largo de un tramo de alrededor de 1,5 kilómetros. Sin embargo, la delegación de Carreteras del Estado en Lleida rechazó este proyecto al considerar que no hay un volumen de circulación de bicicletas que lo justifique ni el tramo de vía supone ninguna complejidad para la circulación de bicis. El alcalde, Jordi Latorre, avanzó ayer que han devuelto la partida.

En el caso de Els Alamús, el ayuntamiento devolverá la ayuda para construir el carril bici en la LV-2003 (desde la Ll-11 al núcleo urbano) al no llegar a un acuerdo con la Diputación. Según el alcalde, Toni Bosch, se solicitó una cesión temporal para ejecutar las obras pero el organismo provincial propuso el traspaso al ayuntamiento, que lo ha declinado. Indicó que confía en que el año que viene se podrá solicitar de nuevo ayudas para ejecutar el proyecto.