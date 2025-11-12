El Govern prevé licitar este otoño la segunda fase del eje de Comiols

El Govern de la Generalitat tiene previsto licitar antes de que finalice el año la segunda fase de las obras de mejora del Eix de Comiols, concretamente, el tramo entre la variante de Artesa de Segre y Vall-llebrera, en la L-512. El proyecto constructivo de este tramo, ya redactado y aprobado, está pendiente de licitación, prevista para este otoño, “siempre en función de la disponibilidad presupuestaria”.

Esta información se ha hecho pública tras una respuesta de Govern a la Mesa del Parlament a preguntas de ERC sobre la falta de inversión y el déficit de servicios en el Pirineo. En este contexto, la delegada del Govern en el Pirineo, Sílvia Romero, confirmó que el “proyecto está hecho y listo para licitarse ya”, destacando que la iniciativa forma parte del compromiso de la Generalitat para mejorar la conectividad y la accesibilidad de las comarcas del Pirineo.

El Eix de Comiols, con una longitud total de 54 kilómetros, es una vía esencial para las comunicaciones entre la Noguera, el Jussà y el resto del territorio. Actualmente, presenta un trazado con curvas, con puntos que alcanzan los 1.100 metros de altitud, lo que dificulta la circulación y aumenta los tiempos de desplazamiento. Por este motivo, Territorio lleva a cabo desde hace años su mejora por tramos. Hace más de dos años entró en servicio la variante de Artesa de Segre, una obra que ha supuesto una mejora notable en la seguridad y la fluidez del tráfico.

El proyecto de esta segunda fase, valorado en 21 millones de euros, incluye el ensanchamiento de la calzada de la L-512, la mejora de las intersecciones y suavizar las curvas más pronunciadas. Cuando se hagan las obras, la vía tendrán 9 metros de ancho, con dos carriles de 3,5 metros y arcenes de un metro a cada lado. Romero apuntó que también se contempla el ensanchamiento de El Pont d’Alentorn, donde se incorporará una acera de 2,5 metros de ancho para mejorar la seguridad de los peatones y un puente sobre el río Segre.