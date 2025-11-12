La Generalitat incluye en su plan ferroviario el eje Lleida-Girona

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Generalitat esbozó ayer las líneas principales que marcarán su política ferroviaria en las próximas décadas y que incluyen proyectos clave como el Eix Transversal ferroviario entre Lleida, Vic y Girona. Se trata de un trazado que se puso sobre la mesa durante el primer gobierno tripartito de la Generalitat, bajo la conselleria de Joaquim Nadal (PSC) y que ahora se recupera con otros proyectos clave como la Línea Orbital entre Mataró y Vilanova i la Geltrú. En el caso del Eix Transversal, la Generalitat prevé licitar el estudio informativo antes de que acabe el año. La consellera de Territorio, Sílvia Paneque, esbozó ayer los trazos generales del plan ferroviario. Incluyen también el proyecto del tranvía entre La Seu d'Urgell y Andorra, que ya ha optado a fondos europeos para su desarrollo.

La Estrategia Ferroviaria también incluye una empresa pública para comprar material rodante y construir tres nuevas estaciones del AVE en Girona, Tarragona y Vilafranca del Penedès. Incorpora 63 medidas para desarrollarlas hasta 2050.