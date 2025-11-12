Muere una mujer herida en un accidente en Bassella la semana pasada

El accidente tuvo lugar el lunes pasado en la carretera C-14.Bomberos de la Generalitat

La mujer de Andorra de 88 años que resultó herida de gravedad el lunes de la semana pasada en un accidente en Bassella ha muerto a causa de las lesiones, según informó este martes el Diari d’Andorra. En el accidente se vieron implicados tres vehículos, un camión y dos turismos, y tuvo lugar en la C-14, en el cruce hacia Solsona. La víctima fue ingresada en el hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

El Servei Català de Trànsit informó que en los tres vehículos viajaban cuatro personas y, además de la víctima mortal, otros dos afectados resultaron heridos de diversa consideración.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron una patrulla de los Mossos d’Esquadra, siete dotaciones de los Bomberos y cuatro unidades del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), entre ellas el helicóptero medicalizado. Uno de los heridos tuvo que ser excarcelado del vehículo por los efectivos de emergencias.