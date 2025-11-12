Un café-tertulia al mes con el alcalde, Joan Carles Sánchez

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El alcalde de Ivars d’Urgell, Joan Carles Sánchez, mantuvo el jueves una tertulia con usuarios del Centre de Serveis y vecinos, en la que se abordaron inquietudes y propuestas para mejorar la calidad de vida en el municipio. La iniciativa permitió un intercambio directo y cercano: los asistentes expusieron sus necesidades y el alcalde informó sobre cuestiones de interés. Quedaron temas sobre la mesa, por lo que el café-tertulia se repetirá mensualmente.