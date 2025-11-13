Cortado el suministro de agua en Bellpuig por la rotura de una tubería

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Las tareas de reparación de la rotura de una cañería han dejado a Bellpuig sin suministro de agua desde las 8 de la mañana, según el ayuntamiento. El consistorio informa de que los trabajos para solucionar la avería podrían alargarse varias horas, hasta el mediodía, aproximadamente.

La rotura de la cañería se añade a los problemas de turbiedad en el agua de boca en Bellpuig los últimos días. En este sentido, el alcalde, Jordi Estiarte, dijo ayer que los niveles de turbiedad del agua han mejorado notablemente y se preveía levantar en las próximas horas la restricción al consumo humano que ha mantenido desde el lunes pasado.

El problema se originó por el bajo caudal de agua en el Canal d’Urgell, que arrastra sedimentos. Bellpuig tiene dos depósitos de 360 m3 cada uno, con capacidad para cubrir apenas medio día de consumo, lo que obliga a potabilizar a demanda y afecta la calidad del agua. La empresa gestora Gestió Integral d’Aigües de Catalunya (GIACSA) alertó el lunes que los análisis superaban los límites permitidos de los valores de turbidez aunque ayer ya se habían normalizado.

Estiarte recordó que el consistorio ha aprobado recientemente la construcción de un depósito de 2.000 m3 que permitirá garantizar el suministro de agua potable durante más de dos días sin depender directamente del canal. Las obras comenzarán en breve, con una inversión de casi 1,2 millones. Esta actuación “supondrá una mejora estructural de la calidad del agua y del servicio”, según Estiarte, que añadió que en los próximos años se completará la renovación del sistema de filtrado.