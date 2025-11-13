Organyà engalana calles y comercios con fotos históricas

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Organyà luce varias lonas de grandes dimensiones que incorporan fotografías antiguas de establecimientos, acontecimientos o calles. Forman parte del proyecto de promoción turística y comercial anunciado por el ayuntamiento que también incluye la instalación de vinilos donde se pueden ver algunos de los atractivos de la localidad. El alcalde, Celestí Vilà, asegura que la iniciativa ha tenido una muy buena aceptación. “Muchas personas mayores han podido ver a amigos o sus padres” en las instantáneas, explica. La propuesta pretende mejorar la visibilidad y el atractivo de la oferta de la localidad, potenciando el paisaje, las actividades al aire libre, la gastronomía y el legado histórico y literario vinculado a las Homilíes d’Organyà. También se han instalado varios vinilos con fotografías de los principales puntos de atracción de visitantes. De momento se pueden ver una decena de lonas y pegatinas, pero la idea es irlo ampliando teniendo en cuenta que se prevé colocar una fotografía de grandes dimensiones enb la mayoría de establecimientos que había tenido históricamente Organyà, una cuarentena. También se han señalizado rutas de senderismo alrededor del municipio en la aplicación Wikiloc.