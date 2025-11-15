La escuela de Ponts se adapta al reto del cambio climático

La escuela de Ponts inaugurará el próximo viernes la adaptación del centro al cambio climático, con medidas que permiten tanto reducir el gasto en el mantenimiento del equipamiento como un aumentar el confort térmico de los alumnos y profesores. Se ha invertido más de 233.000 euros en el edificio y los trabajos han permitido reducir el consumo energético y se ha mejorado su aislamiento térmico, desde las fachadas hasta la cubierta. El acto de inauguración contará con la presencia del delegado de Educación en Lleida, Ruben Mansilla, y otros representantes del Govern. El alcalde de Ponts, Josep Tàpies, explicó que los trabajos también han incluido la instalación de un ascensor y una rampa para salvar varios desniveles y facilitar el acceso a alumnos con dificultades de movilidad.

Esta actuación está ligada a la construcción de una nueva plaza en el solar urbano anexo al colegio. Se trata de un espacio que se convertirá en una plaza más de la localidad, pero en horario de clases será de uso exclusivo para los alumnos. “El objetivo es abrir la plaza a la ciudadanía y disfrutar de esta nueva zona verde”, dijo el alcalde. En cuanto a estos trabajos, añadió que se han retrasado porque la empresa concesionaria de la obra renunció y se tuvo que modificar el proyecto. No obstante, la previsión es que a principios de año se puedan iniciar las obras, que costarán 100.000 euros.

Las obras de la guardería se retrasan hasta Semana Santa

Las obras de adecuación en la guardería El Balú de Ponts, después de cerrar en junio la segunda planta al detectar problemas estructurales, siguen en curso aunque el consistorio cree que es “muy probable” que la entrada en servicio de este equipamiento se retrase hasta Semana Santa. El alcalde, Josep Tàpies explicó que han surgido complicaciones en el forjado que han alargado la obra. Estaba previsto que los niños volvieran al centro en enero. El albergue municipal acoge ahora la guardería.