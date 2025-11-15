La Fuliola asume los costes de la cura de un gato tiroteado

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de La Fuliola ha acabado asumiendo los gastos de atención veterinaria e ingreso en una clínica que requirió un gato callejero tras ser tiroteado en una calle de la localidad.

El animal recibió el impacto en el tórax de un balín, que quedó alojado en su cuerpo. La extracción y la posterior recuperación necesitó varos días de ingreso en una clínica veterinaria de Tàrrega, lo que generó una factura de 310 euros.

El consistorio acabó asumiendo el pago de esa atención veterinaria tras mantener varios contactos con grupos animalistas, ya que la competencia sobre el cuidado de los gatos callejeros es municipal, en lo que supone, si no una novedad, sí una decisión muy poco habitual en la atención a estos animales.

El gato, que responde al nombre de Merlín, está sano y pendiente de ser dado en adopción. Se encuentra al ciudado del grupo de voluntarios de Gats La Fuliola, contactable a través de Instagram. “Está sano, esterilizado y desparasitado, y no necesita ningún tratamiento”, y “quien lo adopte lo hará con un contrato de adopción responsable”, señalaron fuentes del colectivo animalista. La colocación del chip de identificación queda pendiente de ese trámite.

En los últimos cuatro meses, incluyendo el episodio de Merlín, ha habido media docena de agresiones a gatos en La Fuliola: tres atropellos mortales, un segundo tiroteo y otro animal apareció muerto bajo un coche sin lesiones externas. Todas han sido comunicadas a los Mossos, que llegaron a abrir una investigación en ese caso.

El Código Penal castiga con hasta 18 meses de cárcel y un año de multa el maltrato animal si la víctima requiere atención veterinaria.