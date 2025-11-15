Rachas de viento de hasta 160 Km/h causan destrozos en Aran y cortan la carretera N-230

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los fuertes vientos provocadas por la borrasca Claudia causaron la noche del jueves múltiples desperfectos en Aran, con rachas que alcanzaron los 160 kilómetros por hora en cotas altas del Pirineo, como en Baqueira o en Lac Redon. Los daños afectaron desde mobiliario urbano hasta líneas eléctricas y carreteras, y dejaron sin suministro eléctrico y telefónico a varios municipios durante varias horas.

En Vielha, las rachas de viento dejaron una de las imágenes más devastadoras en el cementerio de Sant Miquèu, donde se estima que un centenar de tumbas resultaron dañadas y parte del tejado lateral se vino abajo. También se desprendieron los cristales de la sala polideportiva y el ayuntamiento optó por cerrar todos los espacios infantiles exteriores, además de tres calles, por precaución.

También hubo daños en una línea de alta tensión de Red Eléctrica y en una torre de Endesa. Fuentes de esta útima empresa explicaron que el servicio quedó ayer completamente restablecido, pero estiman que los trabajos para reparar la torre podrían durar una semana. Por su parte, técnicos del Conselh d’Aran, operarios de ayuntamientos y miembros del cuerpo de Pompièrs-Emergéncies trabajaron para limpiar accesos a caminos de montaña. Los Pompièrs actuaron también en un incendio en el polígono industrial de Vielha y en unos árboles al lado de una vivienda. Los fuegos se atribuyeron a rayos o a ramas que entraron en contacto con cables eléctricos. La N-230 quedó cortada unos 30 minutos de madrugada en Vielha e Mijaran por la caída de varios troncos sobre la calzada. En Naut Aran, las rachas dañaron una carpa y otras instalaciones.

Lluvia de barro

Los vientos estuvieron acompañados por lluvias de barro en buena parte de la demarcación, que en el Pirineo dejó imágenes sorprendentes como la nieve de las montañas teñida de marrón, como en la Bonaigua, en el Sobirà.