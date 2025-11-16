Alpicat destaca la trayectoria y compromiso de sus empresas

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Alpicat reafirmó el viernes, por segundo año consecutivo, su apoyo a empresas locales con la Trobada Empresarial. Alpeva y San Bartolomé d’Alpicat fueron premiadas por su 50 años de trayectoria, mientras que Ramona Masanés, de BonÀrea Agrocentre, y Maricel Gatius, de la peluquería que lleva su nombre, recibieron distinciones por su jubilación. La Pastisseria Sucrerie fue reconocida como una de las mejores pastelerías de Catalunya.