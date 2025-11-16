Herido grave un vecino de Oliana por una explosión de gas en su piso

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

Un vecino de Oliana de 65 años resultó herido de gravedad ayer por la mañana por una explosión de gas propano en su piso de esta localidad del Alt Urgell. Sufrió quemaduras de segundo grado en el 40% del cuerpo y fue evacuado en un helicóptero medicalizado al hospital Vall d’Hebron de Barcelona, que tiene una unidad especializada en quemados.

La deflagración se produjo a las 10.20 horas en un piso del número 11 de la calle Amadeu Vives. En la vivienda, un piso de la segunda planta, había un hombre que resultó herido y salió por su propio pie. Una patrulla de los Mossos d’Esquadra, que fue la primera en llegar al lugar, asistió al herido. También acudieron seis dotaciones de los Bomberos de la Generalitat, varias ambulancias y un helicóptero del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Preventivamente, se desalojó a los vecinos del resto de los pisos. Todo parece indicar que el herido se pudo dejar el gas de la cocina abierto y la deflagración se produjo en el momento de accionar el mecanismo para encenderlo. Tras ser atendido en una ambulancia, fue llevado hasta el campo de fútbol, donde aterrizó el helicóptero. Desde allí fue evacuado al Vall d’Hebron.

El alcalde, Ricard Pérez, explicó que se desalojó a cinco familias preventivamente y que el consistorio abrió el bar del campo de fútbol para atenderlas. Por su parte, los Bomberos revisaron el bloque —que presentaba daños materiales como ventanas rotas, aunque la estructura no había resultado afectada— e hicieron lecturas de gas, que resultaron negativas. Los vecinos regresaron a sus domicilios a las 12.30 horas.