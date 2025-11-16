Nuevos vecinos revitalizan Vilaller

Publicado por Marc Codinas Periodista Creado: Actualizado:

Vilaller vive un pequeño pero significativo repunte demográfico. En el último año ha sumado alrededor de una decena de nuevos vecinos, un crecimiento que solo se ha visto limitado por la falta de viviendas disponibles para alquiler de larga duración. Pese a ello, la alcaldesa, Maria José Erta, se muestra optimista: “La gente ve el pueblo con gran potencial, valoran muchas de las cosas que tenemos aquí. Contamos con todos los servicios básicos y un entorno único”. El municipio, que ha superado recientemente los 550 habitantes, mantiene el contacto con una lista de espera de cuarenta personas interesadas en instalarse en la localidad.

Buena parte de este interés se debe a la iniciativa HolaPueblo, un proyecto impulsado por la compañía sueca Ikea para combatir la despoblación rural, que se viralizó en redes sociales y atrajo a nuevos pobladores de distintos puntos del país. Entre ellos se encuentran Rafa Verdú y Jadir Córdoba, procedentes de Alicante. “Se estaba haciendo muy difícil vivir en la ciudad, por el turismo y los alquileres abusivos. Al visitar Vilaller nos enamoramos del paisaje, del ambiente... Suena a cliché, pero es la verdad”, cuenta Jadir. Él trabaja como fisioterapeuta en la residencia de mayores de El Pont de Suert y en un espacio municipal del propio pueblo. Rafa, ceramista, está instalando su taller, desde el que espera compatibilizar encargos por internet con clases presenciales. Ambos aseguran sentirse plenamente integrados. “Al venir pensamos más en lo que podíamos aportar que en lo que íbamos a recibir”, explica Rafa. Participan en la organización de actos y fiestas locales de forma altruista, y agradecen la ayuda del consistorio en su proceso de traslado.

El municipio participa en el V Encuentro de Pueblos Mágicos

El ayuntamiento de Vilaller ha participado este fin de semana en el V Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos de España, celebrado en Brihuega (Guadalajara). La alcaldesa, Maria José Erta, ha intervenido en una de las mesas redondas del encuentro, que ha reunido a representantes de más de 150 municipios de todo el país. Durante las jornadas se han compartido propuestas y estrategias para afrontar tres grandes retos comunes a los territorios rurales: el despoblamiento, la vivienda y la sostenibilidad. En este sentido, se abordaron temas como la necesidad de repensar oportunidades, fomentar el talento y garantizar el futuro del medio rural; impulsar la rehabilitación e innovación en materia de vivienda.