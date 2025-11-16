SEGRE

Un alud de rocas deja incomunicado Romadriu la noche del viernes

Redacció

El único acceso al núcleo de Romadriu, en el término municipal de Llavorsí, quedó cortado la noche del viernes por un gran desprendimiento de rocas debido a las fuertes lluvias. No hubo que lamentar daños personales. Operarios despejaron ayer la vía de rocas y se restableció el tráfico. Está previsto que mañana se inspeccione la ladera para comprobar su estabilidad y definir futuras actuaciones, en caso de ser necesarias.

