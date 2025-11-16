Un alud de rocas deja incomunicado Romadriu la noche del viernes

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El único acceso al núcleo de Romadriu, en el término municipal de Llavorsí, quedó cortado la noche del viernes por un gran desprendimiento de rocas debido a las fuertes lluvias. No hubo que lamentar daños personales. Operarios despejaron ayer la vía de rocas y se restableció el tráfico. Está previsto que mañana se inspeccione la ladera para comprobar su estabilidad y definir futuras actuaciones, en caso de ser necesarias.