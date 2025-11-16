Veinte millones y apoyo técnico para promover casas en municipios rurales

El president Salvador Illa y varios de sus consellers, en el primer encuentro de municipios rurales. - ALBERT HERNÁNDEZ/ACN

El president de la Generalitat, Salvador Illa, anunció ayer una línea de ayudas de 20 millones de euros hasta 2029 para rehabilitar 400 viviendas vacías y equipamientos en desuso en municipios rurales para destinarlos a alquiler asequible.

Illa explicó en el I Encuentro de Municipios Rurales, organizado en Món Sant Benet, que la propuesta se aprobará en el Consel Executiu del próximo martes y lo enmarcó en el despliegue de la ley del Estatuto de Municipios Rurales, en vigor desde el verano.

“Se activará un nuevo paquete de incentivos fiscales” y de deducciones para incentivar el traslado al mundo rural y, también, la rehabilitaciónde viviendas. Esas medidas, según los cálculos del ejecutivo, tendrían un impacto de 14 millones de euros en las arcas públicas.

La puesta en marcha de esta “bolsa de vivienda rural” comportará una mayor coordinación entre la AHC (Agència d’Habitatge de Catalunya) y los consells comarcals para movilizar estas fincas.

Desde el Incasòl (Institut Català del Sòl) se configurará “el Incasòl rural”, anunció Salvador Illa. Se trata de un equipo multidisciplinar de seis ingenieros, arquitectos, administrativos y especialista en derecho cuya tarea consistirá en prestar asistencia a ayuntamientos y entidades supramunicipales en tramitaciones y gestiones de carácter urbanístico.

Esa unidad promoverá la recuperación de cascos antiguos y colaborará en la rehabilitación de inmuebles.