Un joven herido grave en un accidente de tráfico en Butsènit d'Urgell

Un joven de 19 años resultó herido la madrugada de ayer en una salida de vía en la LV-3025 en Butsènit d'Urgell, en Montgai, según informaron los Bomberos. El siniestro se registró a las 2.40 horas y el herido tuvo que ser rescatado del interior del coche. Fue evacuado al hospital Arnau de Vilanova.

En Torregrossa hubo un motorista herido.

El camionero al que le explotó un hornillo, con quemaduras en el 30% del cuerpo

El camionero que el sábado por la noche resultó herido en una estación de servicio de la A-2 en Lleida al explotarle un hornillo de gas en la cabina, como avanzó SEGRE ayer, tenía quemaduras en el 30% del cuerpo. Fue evacuado al Arnau de Vilanova. Por otra parte, el vecino de Oliana de 65 años que resultó herido el sábado por una explosión de gas en su piso permanecía ayer ingresado en el hospital Vall d'Hebron de Barcelona.