Profesionales del mundo del teatro y el cine imparten cursos en Tàrrega

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El taller de artes escénicas Cruma de Tàrrega ha iniciado la segunda edición de sus monográficos, una programación que refuerza su compromiso con la formación descentralizada y de calidad en las artes escénicas. Ha programado sesiones de la mano de once profesionales reconocidos y artistas vinculados al territorio para acercar propuestas formativas que habitualmente solo se encuentran en las grandes ciudades. Laura Barquets, de Cruma, destaca que esta iniciativa busca “hacer la revolución desde Ponent” y ofrecer en Tàrrega formación escénica diversa y de calidad.

“Queremos acercar a nuestra ciudad referentes de cada ámbito, para que no sea siempre necesario desplazarse. Además, escuchamos las propuestas del público para configurar la programación según sus intereses y necesidades”, explicó Barquets.

El ciclo comenzó el pasado viernes con la actriz y coreógrafa Maria Salarich, que repitió participación tras el éxito del año pasado con su método Keep Moving, centrado en despertar la creatividad a través del movimiento. En las próximas semanas se sumarán nuevas propuestas como el intensivo de clown con Berta Graells, o el curso de interpretación ante la cámara con el cineasta de Cervera Jordi Boquet, ganador de un premio Gaudí.

La programación continuará en 2026 con el actor y creador escénico leridano Pau Garcia y su taller Cossos i coses. El escenógrafo de Tàrrega Llorenç Corbella (Passerell) impartirá un monográfico sobre creación escenográfica. Impartirán también clases la dramaturga Lara Díez, conocida por su papel en Polònia, y otros nombres destacados del humor y la comedia como el dúo Oye Sherman y Alba Segarra, esta última de La Fuliola. Cerrará la edición la actriz y cantante Mariona Castillo, reconocida por su trayectoria en musicales y su trabajo corporal y emocional. Este año se ofrece alojamiento. Los talleres, de corta duración y precios asequibles, están dirigidos a profesionales del sector, jóvenes o personas interesadas en explorar nuevas disciplinas creativas. Las inscripciones siguen abiertas en www.crumataller.com, con plazas limitadas.