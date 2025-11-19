Libre con cargos el cazador que mató accidentalmente a otro en Cervera

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El juzgado de guardia de Cervera acordó ayer la libertad con cargos para el vecino de Torrefeta i Florejacs de 30 años que el lunes mató accidentalmente de un disparo a un compañero de cacería, de 64, también de Torrefeta y que era guarda del coto de Cervera. La causa penal se mantiene abierta por un delito de homicidio imprudente y el juzgado acordó dos medidas cautelares: la obligación de comparecer mensualmente ante el juzgado y la retirada del permiso de armas.

El investigado declaró en sede judicial que se le disparó el rifle accidentalmente al resbalar, que creía que no le quedaba ninguna bala en el cargador y que rápidamente llamó al 112. Como avanzó SEGRE ayer, la víctima se encontraba sentada en el puesto del conductor de un todoterreno pick up cuando el investigado, que se disponía a subir al vehículo por la zona del copiloto, resbaló y accidentalmente apretó el gatillo de su rifle, disparando la bala que quedaba en la recámara. El atestado de los Mossos corrobora la versión ofrecida por el investigado, especialmente en cuanto, a lo que se conoce penalmente como el dolo, la voluntad o intención de causar un daño o un delito. También se comprobaron las llamadas que efectuó para alertar de lo ocurrido. La bala atravesó la puerta por la zona del retrovisor e impactó en el pecho del conductor, que murió en el acto. El suceso se produjo a las 10.00 horas del lunes al acabar una batida de corzos en Cervera. Los Agentes Rurales comprobaron que los cazadores tenían la documentación en regla para participar en la cacería y llevar las armas.