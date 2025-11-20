Cancelada la conferencia del neonazi Pedro Varela prevista en Balaguer

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Los organizadores del Congreso Ciencia y Espíritu que se celebra este fin de semana en la sede de Dolça Revolució –la organzación impulsada por Josep Pàmies– en Balaguer han decidido cancelar la conferencia de Pedro Varela, referente histórico de la extrema derecha española, que acumula cuatro condenas por divulgar ideas supremacistas y genocidas y es el dueño de la librería Europa de Barcelona, centro de propaganda nazi, cuya intervención estaba programada para el domingo al mediodía, tal y como ha publicado este jueves SEGRE.

La CGT de Lleida había señalado sobre Pedro Varela que “la presencia de un ponente de ese perfil en un acto público es un paso atrás en la dignificación de la memoria de las víctimas del fascismo”

Los organizadores del acto han declarado que han decidido cancelar la conferencia de Varela "de mutuo acuerdo". "Con todo el dolor de nuestro corazón le hemos tenido que decir que no venga a este congreso”, han añadido.

Las entradas para el Congreso, que cumple su 19 edición, están agotadas y otros conferenciantes son Ira Landucci, un reconocido terraplanista argentino, o David Parcerisa, que ha puesto en duda la rotación terrestre.

Borran la palabra ‘nazismo’ del cartel pero figura en la web

“Salud, Historia, Cosmología, Geopolítica, Nazismo y Conciencia. La Última Batalla por la Verdad”. Con esta proclama se presenta el congreso Sin embargo, la palabra nazismo aparace también en el anuncio del congreso en la página web. Aseguran que “nos robaron la salud. Nos reescribieron la historia. Nos vendieron una ciencia sin alma. Nos encerraron en una falsa cosmología. Y ahora, bajo la máscara de la Agenda 2030, pretenden rediseñar la realidad entera”. Finalmente, dicen que “nos reunimos quienes ya no creemos en las versiones oficiales. Médicos silenciados, investigadores marginados, periodistas perseguidos, científicos insumisos y guerreros de la conciencia... todos alzando la voz en una sola dirección: la libertad del ser humano frente al control global”.