Cincuenta aventureros de la lectura conquistan la ‘Supernit’ en Vinaixa

La biblioteca Màrius Torres de Vinaixa vivió el pasado viernes la quinta edición de la Supernit de las Bibliotecas, una iniciativa simultánea en 207 bibliotecas de toda Catalunya. La actividad, organizada por 3Cat y el Super3 junto con el departamento de Cultura, y con la colaboración de varias diputaciones y consorcios, busca fomentar la lectura y fortalecer el papel de las bibliotecas públicas entre los niños y niñas. En Vinaixa, la convocatoria reunió a 50 jóvenes participantes procedentes de Vinaixa, L’Albi, Tarrés, Valls y Fontscaldes. Los pequeños superaron con entusiasmo los desafíos planteados, acumulando la energía necesaria para despertar a la Guardiana de las Historias, protagonista de la narrativa de esta edición de la iniciativa. El programa de este año giró en torno a “Ràndom”, conducido por David Its Me y Maria Bouabdellah, y permitió seguir parte de la actividad en directo a través del Super3, conectando con otros centros del país.

La Biblioteca Màrius Torres de Vinaixa agradeció la colaboración de familias, instituciones y voluntarios, destacando que la continuidad de la Supernit refuerza el compromiso de las bibliotecas catalanas con la lectura, la creatividad y la participación comunitaria en el ámbito cultural.