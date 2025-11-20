La Generalitat pacta con Aran que el Conselh Generau recaude el 100% de la tasa turística

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Conselh Generau d’Aran recaudará y gestionará el 100% de los ingresos procedentes de la tasa turística, que el año pasado ascendieron en los nueve municipios del valle a 846.520 euros. Este será el primer paso de la nueva financiación de la Val d’Aran, que se pondrá en marcha el próximo año y que, según la Generalitat, implicará un incremento de las transferencias al Conselh hasta superar los 40 millones.

Hasta ahora, la tasa turística se repartía entre los ayuntamientos (50%); el Conselh (20%) y la Generalitat, que cederá su 30% (más de 250.000 euros) al Conselh. Y más adelante la administración aranesa gestionará la propia recaudación. Así lo anunciaron ayer la Síndica, Maria Vergés, y el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, con motivo de la comparecencia anual de Vergés en el Parlament para exponer ante la cámara la situación del valle y del despliegue de la ley de Aran. Sobre el nuevo modelo de financiación, Dalmau dijo que estará basado “no solo en transferencias, sino en un modelo de mayor corresponsabilidad fiscal”. Para ello, los primeros pasos se darán en la próxima reunión bilateral Generalitat-Conselh el próximo 11 de diciembre.

Vergés señaló que el traspaso de la tasa turística “es un paso adelante en corresponsabilidad para empezar a tener un modelo de financiación que realmente permita hacer políticas propias y desarrollar el autogobierno y no solo gestionar aquellas competencias que tenemos traspasadas”. También destacó el anuncio por parte de los grupos del PSC, Units per Avançar, Junts, ERC, Comuns y la CUP sobre el registro de una propuesta de reconocimiento de la singularidad de Aran, que por primera vez no asimila el Conselh con una administración local. También señaló, sobre los traspasos, que no pueden depender de los prespuestos de la Generalitat.

La Síndica dijo durante su comparecencia que un nuevo modelo de financiación tiene que ir acompañado de inversiones en infraestructuras y pidió un centro cultural y un centro especializado en deportes de montaña para Aran. Dalmau, a su vez, admitió un déficit “crónico” de inversiones en Aran y coincidió en la necesidad de impulsar los dos equipamientos.

La emergencia habitacional ocupó buena parte de las intervenciones y Conselh y Generalitat apuntaron a la Mesa de Vivienda de Aran como organismo para buscar soluciones y el despliegue del Plan de Vivienda.