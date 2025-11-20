La sede del consell, nuevo refugio climático

Los paneles solares en la cubierta de la sede del consell de Les Garrigues. - CONSELL DE LES GARRIGUES

El consell de Les Garrigues ha llevado a cabo una importante rehabilitación energética de su sede para transformarla en un refugio climático abierto a toda la población. El proyecto ha sido subvencionado por el departamento de Agricultura, a través de las ayudas destinadas a proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático y ha supuesto una inversión de 335.170 euros.

La sede, que acoge servicios sociales, administrativos y de apoyo a los ayuntamientos, se considera un equipamiento clave para garantizar espacios seguros y confortables durante episodios de olas de calor, ofreciendo ambientes confortables, accesibles y seguros, de especial relevancia para personas mayores o colectivos en situación de vulnerabilidad. Entre las actuaciones destaca la instalación de un sistema de ventilación mecánica controlada con recuperadores de calor, que aseguran la calidad del aire en el equipamiento. Se ha incorporado una cubierta vegetal que mejora el aislamiento, reduce el efecto de isla de calor y aumenta la retención de agua de lluvia. Además, se han renovado todas las ventanas con cierres de aluminio de altas prestaciones y vidrios de control solar.

La intervención se ha completado con una instalación solar fotovoltaica para autoconsumo equipada con sistemas de almacenamiento y monitorización, y permite generar buena parte de la energía necesaria y reducir las emisiones de CO2.