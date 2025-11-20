Muestra de l’Oli Verd en la cooperativa de Sant Isidre de Les Borges

Les Borges Blanques celebró el domingo una nueva edición de la Mostra de l’Oli Verd, organizada por la cooperativa de Sant Isidre. La jornada contó con un almuerzo popular con brasa, que permitió a los asistentes degustar el primer aceite verde de la temporada. Paralelamente, se llevaron a cabo otras actividades que completaron la celebración. Una caminata entre olivos, visitas guiadas al molino y el concurso de allioli fueron los actos que se celebraron en las instalaciones de la cooperativa. Uno de los momentos destacados fue la presentación del nuevo aceite de la campaña 2025-2026, en la que los Castellers de Lleida fueron proclamados Embajadores del aceite Terrall, reconociendo su labor de difusión cultural y su vínculo con el territorio.

Por otra parte, el próximo 25 de noviembre el espacio de Cultural de l’Oli de Les Borges acogerá la segunda jornada Garrigues Empresarial, que contará con una visita al molino de Cal Ginere. Arrancará con un manifiesto en defensa de los derechos de los autónomos, presentado por la Asociación BEC de Arbeca, la Agrupación de Comerciantes de Les Borges y Garrigues Empresarial. Joaquin Elcacho, CEO de Incyber ofrecerá una ponencia sobre la importancia de cooperación entre negocios.