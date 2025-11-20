Nieve artificial a destajo mientras los termómetros caen en picado

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La estación de Baqueira Beret comenzó a producir nieve artificial el martes, a la espera de la anunciada nevada, para facilitar el asiento de la capa de nieve sobre las pistas al anticipar el enfriamiento del suelo. Lleida registró ayer la primera helada de la temporada, con una mínima ambiental de -0,2º que caía a -3º a ras de suelo. El Cap de Baqueira marcó -7,6º y Esterri d'Àneu, la mínima de zonas pobladas con -5,2º.