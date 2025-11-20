SEGRE

METEOROLOGÍA

Nieve artificial a destajo mientras los termómetros caen en picado

Nieve artificial a destajo mientras los termómetros caen en picado - BAQUEIRA BERET

Nieve artificial a destajo mientras los termómetros caen en picado - BAQUEIRA BERET

Publicado por
Redacció

Creado:

Actualizado:

En:

La estación de Baqueira Beret comenzó a producir nieve artificial el martes, a la espera de la anunciada nevada, para facilitar el asiento de la capa de nieve sobre las pistas al anticipar el enfriamiento del suelo. Lleida registró ayer la primera helada de la temporada, con una mínima ambiental de -0,2º que caía a -3º a ras de suelo. El Cap de Baqueira marcó -7,6º y Esterri d'Àneu, la mínima de zonas pobladas con -5,2º.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking