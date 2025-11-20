La Policía Nacional detecta veintisiete conductores con irregularidades graves en el permiso de conducir en la Val d'Aran

Publicado por redacción Creado: Actualizado:

La Policía Nacional del Aran en colaboración con la comisaría de Melles (Francia) ha detectado este año en las carreteras próximas a la frontera con Francia a 27 conductores que presentaban irregularidades graves con el permiso de conducir. Estas identificaciones se produjeron cuando, al ser requeridos, algunos de estos conductores no tenían permiso de conducir o no lo podían acreditar, y diversos lo tenían suspendido por sentencia judicial o procedimiento administrativo. De estos casos, al menos 11 ya han finalizado en condena mediante sentencia firme. También se detectaron permisos de conducir falsos en cinco conductores. En cada caso se iniciaron diligencias por falsedad documental y las actuaciones correspondientes por delitos contra la seguridad vial.

En la mayoría de los hechos constatados, los conductores eran residentes franceses. Gracias a la colaboración directa y continuada con el Centro de Cooperación Policial y Aduanera (CCPA) de Melles, en la frontera francesa, se ha podido confirmar la identidad de numerosos conductores que cruzaban en territorio español sin haber obtenido nunca el permiso, o bien con el carné suspendido por resolución judicial en Francia. En varios supuestos se constató también que los conductores acumulaban antecedentes o sanciones previas a su país por hechos de la misma naturaleza.

La Policía Nacional destaca que la importancia de estas actuaciones policiales "no reside únicamente en la detección de una conducta que pudiera ser irregular desde el punto de vista penal" y su consiguiente neutralización, sino "en el peligro real que supone para las personas y los bienes que alguien conduzca sin los requisitos básicos exigidos por la normativa de tráfico".

La Policía Nacional en la Val d'Aran hace estos controles en cumplimiento de la normativa Schengen y destaca la cooperación policial internacional para afrontar la delincuencia transfronteriza y garantizar la seguridad de los ciudadanos en la zona fronteriza.