Rechaza dejar la gestión del bar del Casal y recurre la nueva licitación

El hasta ahora responsable de la gestión del bar del Casal de Sarroca de Lleida, Pere Gomés, ha presentado alegaciones contra la licitación del contrato de concesión que el ayuntamiento hizo a primeros de este mes. La consideran “irregular” y que “afecta a los principios de transparencia e igualdad en el trato”. Además, afirma que el consistorio no ha respondido a ninguna de sus reclamaciones, lo que considera injusto. Por esta razón, solicita una rectificación de los plazos, que se declare nulo el procedimiento para adjudicar de nuevo el servicio y se suspenda temporalmente el proceso de presentación de ofertas hasta que se resuelva esta situación. El por ahora titular del bar afirma que no devolverá las llaves este viernes, tal como ha solicitado el ayuntamiento, puesto que cree que todo el procedimiento es irregular y no se ha dado una respuesta a sus reclamaciones. Asegura que hay vecinos que lo respaldan y consideran sus peticiones justas, y asegura que está dispuesto a sentarse con la alcaldesa, Teresa Cullerés, para buscar una solución. Por su parte, la primera edil afirma que todo el proceso es legal, que presentó sus alegaciones fuera de plazo y que el viernes le reclamarán las llaves.