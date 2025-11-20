Una quesería leridana consigue oro y plata en los 'Oscars' de los quesos

Los responsabes de la quesería con sus galardones. - L.D.

La reconocida quesería de Almacelles Cal Quitèria ha logrado una medalla de oro para su queso curado de cabra en la 37ª edición de los World Cheese Awards, mientras que los quesos de leche cruda de cabra y Garrotxa de cabra lograron dos medallas de plata.

Los World Cheese Awards son la competición internacional más importante de queso y se consideran popularmente los Oscar de este producto.