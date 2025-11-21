El consistorio insiste en traspasar el Conservatorio

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El alcalde de Cervera, Jan Pomés, acompañado por la concejala Montse Closa, se reunió la semana pasada con el presidente de la diputación de Lleida, Joan Talarn. Entre los temas tratados destacó el futuro del Conservatorio Profesional de Música de Cervera, una de las principales preocupaciones del consistorio. Pomés reiteró su propuesta de que la Diputación asuma la titularidad y la gestión del centro con el fin de garantizar su sostenibilidad económica a largo plazo y aprovechar al máximo su potencial educativo y musical. El alcalde de Cervera defendió que la institución provincial es “la más adecuada y preparada” para asumir la gestión por su alcance territorial y su capacidad de coordinación con otras escuelas de música de la provincia. “El traspaso a la Diputación no sería una pérdida para Cervera, sino una oportunidad para consolidar un proyecto musical de referencia en el territorio”, subrayó Pomés, quien aseguró que mantener la sede del Conservatorio en la capital de la Segarra sería una condición imprescindible en cualquier acuerdo. Asimismo, aseguró que la Paeria continuaría haciéndose cargo de la Escuela de Música municipal, mientras el Conservatorio ampliaría su proyección y servicios a nivel territorial.

En caso de no prosperar esta propuesta de traspaso, Pomés planteó la necesidad de aumentar de forma significativa la aportación económica de la Diputación, reclamando como mínimo duplicar la actual: actualmente el ente provincial contribuye con el Conservatorio con unos 40.000 euros.

Pomés valoró la “buena labor” de la actual dirección, que continúa al frente del centro hasta que se convoque un nuevo concurso, convocatoria prevista para febrero de 2026. El primer concurso para la plaza de dirección quedó desierto. Cabe recordar que a finales de junio Estefania Balcells dejó el cargo después de 23 años. El consistorio nombró director de forma provisional Santi Riu.

Milenario de Cervera

Durante la reunión también se trató la preparación de la conmemoración del Milenario de Cervera, un acontecimiento de gran relevancia histórica y simbólica que busca proyectar la ciudad como referente patrimonial y cultural. Además, se abordó la posibilidad de abrir nuevas vías de cooperación en cuestiones de preservación patrimonial.