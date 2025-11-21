El temporal de nieve comienza a arreciar en el Pirineo de Lleida

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El temporal comenzó ayer a arreciar en el Pirineo de Lleida, con temperaturas de -3,9º en Guixers, de -3º en El Pont de Suert y de -2,8º en Tuixén, mientras en zonas despobladas de alta montaña como el Cap de Baqueira los termómetros llegaban a registrar -10,4º. Las lluvias fueron escasas, de apenas 5 l/m2, y llegó a nevar en zonas como la Bonaigua. A última hora se activó el aviso de cadenas para circular en el puerto de la Bonaigua.