La Diputación de Lleida aprueba dos complementos de hasta 2.000 euros para los trabajadores con 35 años

El pleno de la Diputación aprobó ayer crear dos nuevos pluses de productividad para los empleados más veteranos, de 400 y 2.000 euros, que estarán condicionados a la presentación de sendos informes con propuestas de mejora de la actividad y de transferencia de conocimientos, respectivamente.

En el primer caso, según explicó después del pleno la diputada y vicepresidenta segunda, Sandra Castro (ERC), el plus va dirigido a empleados con 25 años en la corporación que presenten un proyecto de mejora que debe ser puntuado por un evaluador. De conseguir toda la puntuación, recibirán 400 euros. En el segundo, para trabajadores con 35 años y cerca de la jubilación, se reconoce “el capital intelectual” que pueden dejar a través de este informe al resto de la plantilla y se premia con 2.000 euros, también si logra la máxima puntuación.

Ambos se pueden cobrar una vez y se sumarían al complemento de productividad anual, que el año que viene se incrementará un 2,5%, tal y como aprobó el pleno. Actualmente, va de los 963,5 a los 1.658,04, según la categoría laboral.

Este fue uno de los acuerdos alcanzados en el pleno, que duró 87 minutos y tomó todas las decisiones por unanimidad. Entre otras, un convenio con la conselleria de Interior para cofinanciar una partida de 1,7 millones con el objetivo de que todos los ayuntamientos de Lleida tengan a punto y en aplicación el llamado Duprocim, un documento único que engloba todos los planes de protección civil a los que está obligado un ayuntamiento. El diputado Fermí Masot explicó que solo los municipios de la Segarra tienen todos los planes de emergencia al día. En el resto de comarcas faltan documentos o actualizaciones.