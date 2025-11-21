Propuestas juveniles para mejorar la oferta deportiva y de ocio

Publicado por Sergi Caufapé Creado: Actualizado:

La celebración del Dia Jove de Riner, que tuvo lugar el sábado en la casa de colonias La Carral, permitió a los jóvenes de la localidad señalar la necesidad de ampliar el número de actividades deportivas y, por otra parte, aumentar la oferta de excursiones culturales y de ocio dirigidas a los vecinos. Bajo el lema Treballem junts per arribar lluny, la actividad incluyó juegos de cohesión dinamizados por profesionales y un taller denominado Zona 0, celebrado en el marco del programa Ocell de Foc, que sirvió para debatir, decidir y diseñar los proyectos conjuntos para mejorar el municipio. El encuentro incorporó dinámicas de Ocell de Foc, una iniciativa de la Generalitat que ofrece acompañamiento a jóvenes de entre 16 y 30 años para mejorar su bienestar emocional, reforzar su autonomía y facilitar su acceso a la formación o al mercado laboral. El programa, que trabaja a través de una amplia red de entidades sociales y educativas en todo el territorio, pone el foco en detectar el malestar emocional, acompañar en procesos personales y promover espacios de participación. A través de talleres, actividades y acciones de apoyo, Ocell de Foc dota a los jóvenes de herramientas para afrontar el día a día, impulsar proyectos y fomentar la creación de vínculos.