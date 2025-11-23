Cinco detenidos por robar 340 kilos de nueces de una finca del Baix Cinca

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Guardia Civil de Belver de Cinca, en colaboración con un guardia rural de una finca agrícola, arrestaron a cinco personas como presuntas autoras de un delito de hurto de nueces en una finca de la comarca del Baix Cinca. Los hechos tuvieron lugar el pasado 16 de noviembre, cuando se recibió un aviso a través del 062 de la Guardia Civil de Huesca de un guardia rural que había sorprendido a cinco personas hurtando nueces y que habían huido en un vehículo en el que habían cargado varios sacos llenos del fruto seco. Inmediatamente se activó un dispositivo de búsqueda y localización del vehículo y pudieron interceptarlo en las proximidades de Saidí. En el interior transportaban 17 sacos de nueces, cuya procedencia no pudieron acreditar.

La patrulla procedió al arresto de tres hombres y dos mujeres de entre 20 y 41 años, vecinos del Baix Cinca. Los 17 sacos de nueces, cuyo peso aproximado es de unos 340 kilos y con un valor de mercado de unos 2.380 euros, fueron entregados a su propietario. Los detenidos quedaron en libertad con cargos.