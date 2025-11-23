Colapsa un cobertizo en una nave industrial por un incendio en Alcoletge

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Seis dotaciones de los Bomberos de la Generalitat trabajaron ayer por la noche en la extinción de un incendio que afectó a una fábrica en el Camí de Bell-lloc de Alcoletge. El aviso se recibió a las 19.56 horas, por un fuego en una empresa dedicada a la fabricación de productos con cañas y mimbre. Al llegar al lugar los efectivos defendieron las naves principales para que el fuego no las afectara después de que colapsara un cobertizo de unos 100 metros cuadrados.

Por otra parte, en Oliana una mujer fue evacuada al hospital de La Seu d’Urgell la noche del viernes por intoxicación de monóxido de carbono. El aviso se recibió a través del 112 a las 22.39 horas, cuando los inquilinos de un piso alertaron de que no se encontraban bien. En Alcarràs, a las 7.04 horas de ayer los Bomberos recibieron un aviso de un fuego en un piso y se activaron tres dotaciones. El incendio se originó en una de las habitaciones y dos personas fueron atendidas por el SEM. También hubo otro incendio en una casa de La Granadella, en la parte superior, y se activaron seis dotaciones de los Bomberos. Según informaron fuentes de los servicios de emergencias, al parecer esa estancia de la casa estaba siendo utilizada como gallinero.

En Camarasa, hubo un fuego en la tercera planta de una masía. Por la tarde, a las 16.19 horas se recibió otro aviso por un incendio en una casa de dos plantas en Castellserà. Fueron tres dotaciones de los Bomberos. Al parecer, se había producido una explosión en la caldera y no hubo personas afectadas.