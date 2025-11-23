La Cursa de la Dona de Balaguer, con 600 atletas

Publicado por Joan Bové Creado: Actualizado:

Balaguer ha vivido hoy una mañana deportiva y reivindicativa con la celebración de la ya tradicional Cursa de la Dona, organizada en motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género y que ha reunido a unas 600 personas, demostrando, un año más, del fuerte compromiso de la ciudadanía con esta causa. La prueba, con un recorrido de 5 kilómetros por las calles de la ciudad, ha estado marcada por un ambiente festivo y solidario. La victoria en la prueba atlética ha sido para Blanca Durán, que ha cruzado la línea de meta con un tiempo de 20:44, por delante de Júlia Guix, que ha invertido un registro de 22:06, mientras que Mariona Ber ha completado el podio con 22:17.

Antes de la salida se han hecho varios parlamentos institucionales, en los que han intervenido la alcaldesa Lorena González, la concejala del Área de la Mujer, Anna Profitós, y la de Deportes, Laia Vilardell, así como el consejero comarcal Xavier Castellana. Todos ellos han destacado la necesidad de seguir trabajando de manera conjunta para erradicar la violencia machista y han agradecido la gran respuesta ciudadana.

La organización ha valorado muy positivamente la participación y ha subrayado la importancia en seguir impulsando acciones sociales y deportivas que den visibilidad a la lucha contra la violencia de género.