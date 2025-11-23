El Govern prevé invertir diez millones de euros en la mejora de la C-28 en Sorpe

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Generalitat ha anunciado una inversión de diez millones de euros para mejorar el tramo de la carretera C-28 en Sorpe. El departamento de Territorio confirmó esta semana, en el marco de la reunión sobre las actuaciones invernales y las previsiones para el puerto de la Bonaigua y la C-28, que el estudio informativo para estas obras se abrirá a información pública antes que finalice el año.

La redacción del proyecto constructivo se llevará a cabo durante el 2026, con un presupuesto que se sitúa en torno a los 10 millones de euros, una cifra inferior a los 18 millones inicialmente previstos. Este tramo, de 1,5 kilómetros, ha estado objeto de numerosas reclamaciones por su estado de conservación y seguridad.

Actualmente, la calzada es única, sin márgenes ni delimitación de carriles, lo cual genera riesgos especialmente en invierno y en épocas de alta afluencia turística. Así, el proyecto de mejora de la C-28 en Sorpe lleva pendiente desde el 2010 y fue reanudado después de una resolución del Parlamento en el 2023, que instó al Govern a avanzar en la renovación.

La actuación contempla la mejora de la seguridad vial, la ampliación de la calzada y la incorporación de elementos de protección para peatones y vehículos.